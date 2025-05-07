Россия запугивает Киев ударом "Орешником": что на самом деле стоит за новыми "страшилками" Путина

Российские пропагандисты публикуют заявление, что якобы Россия может ударить по Украине межконтинентальной баллистической ракетой "Орешник". Это свидетельствует о том, что планы Владимира Путина пока что идут не так, как он хочет.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, основатель БФ "Закроем небо Украины", генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко, отметив, что российскому диктатору важно согласие Украины на его предложение о перемирии. Наша же страна не поддастся очередному обману Кремля.

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За "страшилками" Путина кроется цель Кремля

По словам военного эксперта, на самом деле Путин хочет, чтобы его перемирие с 8 по 11 мая прошло так, как он планирует и видит. То есть подобно тому, как ранее состоялось 30-часовое прекращение огня – Украина согласилась и придерживалась его, а Россия использовала это время для подготовки к наступательным действиям на определенных направлениях

Мы же с таким подходом не согласны. Украина не хочет способствовать пропагандистской и военной деятельности России на эти трое суток. Совместно с США мы предлагали прекращение боевых действий на 30 суток,

– подчеркнул он.

Романенко добавил, что Кремлю действительно следует волноваться. Поскольку страна-агрессор не принимает предложение о перемирии на 30 дней, Украина продолжает наносить удары по военным объектам России. Например, 7 мая пострадали важные предприятия ВПК в России.

Кстати, доктор политических наук Якуб Корейба предположил, что россияне давно бы могли повторно применить ракету "Орешник". Однако их может сдерживать наличие Patriot в Украине. Ведь если нашей стране с помощью такой ПВО удастся сбить "знаменитую ракету", миф Кремля о ней разрушится.