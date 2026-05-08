Китай уже не доволен: что не так с целями для ударов по Киеву, которые показала Скабеева

Кремль стремится провести парад на Красной площади без угрозы со стороны Украины. Поэтому россияне заявили об одностороннем перемирии, ведь осознают что украинские дроны могут долететь до Москвы. Оккупанты пригрозили, если это действительно произойдет, то Россия может применить по Украине различные виды мощного вооружения.

Представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук рассказал 24 Каналу, что Владимир Путин при поддержке США стремится добиться, чтобы Украина не угрожала Москве во время парада на 9 мая. Кроме того, угрозы, что в случае атак россияне могут ударить по "центру принятия решений" в Украине есть, по его мнению, являются бессмысленными, ведь оккупанты уже неоднократно кричали об этом.

Какие цели в Украине угрожает атаковать Россия?

Сергей Братчук предположил, если россияне и будут атаковать Киев после 9 мая, то есть большая угроза, что это может быть здание Верховной Рады. Ведь для оккупантов это вроде бы большой символ, но они забывают о людях и их силе.

Ольга Скабеева снова говорит, какие цели есть в зоне поражения России. В частности говорится о посольстве Японии и других стран. А почему не называют китайское посольство? Оно также потенциально попадает в зону поражения,

– отметил представитель Украинской добровольческой армии.

Поэтому по его словам, возникает вопрос насколько оккупанты готовы ударить по китайскому посольству в Украине. Однако те цели, о которых говорят российские пропагандисты могут совсем не понравиться лидеру Китая.

Важно! Россия угрожает атаковать Киев, если Украина попытается сорвать парад на Красной площади в Москве. Цели, которые озвучивают российские пропагандисты, расположены примерно в 400 метрах от китайского посольства. В Пекине, вероятно, недовольны такой риторикой России.

Что же касается парада на Красной площади, то Братчук пропустил, что там будет безопасно. Все потому, что россияне приведут туда женщин и детей, чтобы гарантировать безопасность кремлевской власти.

В это время наши добрые дроны, надеюсь будут выполнять свои задачи в других регионах (России – 24 Канал). Это Пермь, Туапсе, Екатеринбург, Челябинск. Как много пространства для наших Сил беспилотных систем,

– подчеркнул он.

Это связано с тем, что большинство систем противовоздушной обороны будет сосредоточено в Москве, а все остальные российские объекты будут почти беззащитными.

Россия угрожает атаковать Киев: что известно?

Российские власти пытаются договориться с Украиной, чтобы не подвергать опасности Москву 9 мая. Однако Кремль и дальше пытаются угрожать атакую по Киеву. Это указывает на слабость Кремля и неспособность защищать Красную площадь.

Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова обратилась к иностранцам эвакуироваться из Киева. Причиной этого якобы являются угрозы со стороны России атаковать "центры принятия решений" в украинской столице.

В ответ на угрозы России атаковать Киев, Европейский Союз решил не эвакуировать своих дипломатов. Все потому, что там считают такую риторику Кремля частью тактики эскалации