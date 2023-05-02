Врага ждет судьба "Москвы", – Гуменюк о жалких планах россиян на "взятие Одессы"

Россия продолжает распространять нарративы о планах "взять Одессу". В Украине призвали не разбрасываться такими заявлениями, помня о судьбе крейсера "Москва".

Это в эфире телеканала FREEДОМ отметила спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк, передает 24 Канал. Она сказала, что флот России не может набраться смелости, чтобы подойти поближе к Одессе. Все потому, что судна врага ожидает то, что постигло в прошлом году крейсер "Москва".

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Россияне боятся подойти к Одессе

Эти нарративы рассчитаны на внутреннюю аудиторию. Потому что все цивилизованное человечество понимает, что ни взять Одессу, ни уничтожить Одессу они не смогут.

– подчеркнула Гуменюк.

Поскольку подойти близко к Одессе враг не может, то использует привычный для него способ. Речь идет о ракетных ударах. По словам Натальи Гуменюк, они являются тем же ответом и попыткой хоть как-то продемонстрировать свою силу и террор. Собственно, этим российские военные пытаются заменить "победы", которых достичь на поле боя они не могут.

"Эта тактика нам знакома, и мы уже неоднократно с этим сталкивались. Как только нет успехов на поле боя – усиливается террор населения", – добавила Гуменюк.

Предатели призывают уничтожить Одессу

Напомним, что накануне в Севастополе из-за "хлопка" загорелась нефтебаза. После этого местные предатели начали призывать отомстить Украине, уничтожив Одессу.

С соответствующим заявлением выступила депутат-предатель Ольга Ковитиди. И на это очень лаконично отреагировал спикер Одесской ОВА Сергей Братчук. По его словам, в Крыму действительно паника. В частности, в так называемых "властных кругах оккупантов".

Он констатировал, что близится время справедливого наказания российских захватчиков. Они это отлично понимают. И именно поэтому среди них распространяются панические настроения.

Сергей Братчук назвал условие, при котором враги нашего государства могут жить в более-менее нормальных условиях. Для этого им просто необходимо отправиться в украинские тюрьмы. Правда, для этого сначала нужно будет сдаться.