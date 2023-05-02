На цьому в ефірі телеканалу FREEДОМ наголосила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк, передає 24 Канал. Вона зауважила, що флот Росії не може набратися сміливості, щоб підійти ближче до Одеси. Все тому, що на судна ворога очікує те, що спіткало торік крейсер "Москва".

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Росіяни бояться підійти до Одеси

Ці наративи розраховані на внутрішню аудиторію. Тому що все цивілізоване людство розуміє, що ані взяти Одесу, ані знищити Одесу вони не зможуть,

– наголосила Гуменюк.

Оскільки підійти близько до Одеси ворог не може, то використовує звичний для нього спосіб. Мовиться про ракетні удари. За словами Наталії Гуменюк, вони є тією самою відповіддю та спробою бодай якось продемонструвати свою силу та терор. Власне, цим російські військові намагаються замінити "перемоги", яких досягнути на полі бою вони не можуть.

"Ця тактика нам знайома, і ми вже неодноразово з цим стикалися. Щойно немає успіхів на полі бою – посилюється терор населення", – додала Гуменюк.

Зрадники закликають знищити Одесу

Нагадаємо, що напередодні у Севастополі через "бавовну" спалахнула нафтобаза. Після цього місцеві зрадники почали закликати помститися Україні, знищивши Одесу.

З відповідною заявою виступила депутатка-зрадниця Ольга Ковітіді. І на це дуже лаконічно відреагував речник Одеської ОВА Сергій Братчук. За його словами, у Криму дійсно паніка. Зокрема, у так званих "владних колах окупантів".

Він констатував, що наближається час справедливого покарання російських загарбників. Вони це чудово розуміють. І саме тому серед них ширяться панічні настрої.

Сергій Братчук назвав умову, за якої вороги нашої держави можуть жити у більш-менш нормальних умовах. Для цього їм просто необхідно відправитися до українських в'язниць. Правда, для цього спочатку потрібно буде здатися.