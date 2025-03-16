Россия украла еще почти неделю войны, которая нужна только ей, – Зеленский

Владимир Зеленский обратился к украинцам. Глава государства объяснил кадровые изменения в Генштабе. Также президент подытожил усилия по достижению перемирия.

Президент Зеленский прокомментировал назначение начальником Генштаба Андрея Гнатова, передает 24 Канал.

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Кадровые изменения в Генштабе

Президент подчеркнул, что Гнатов – "боевой парень". Перед ним стоит задача – использование "самое большее боевого опыта, опыта наших бригад в планировании операций, оборонных и наступательных, а также более активное развитие корпусной системы".

"Все, чему наши бригады научила война, должно внедряться на сто процентов уже на уровне планирования", – подчеркнул глава государства.

Также он сообщил, что генерал Баргилевич с должности начальника Генштаба переведен в генеральную инспекцию Министерства обороны.

Россия затягивает с "перемирием"

Владимир Зеленский напомнил, что почти неделю Россия игнорирует американское предложение по прекращению огня на 30 дней.

"Россия украла еще почти неделю – неделю войны, которая нужна только России", – подытожил президент. Он пообещал, что власти сделают все, чтобы еще больше активизировать дипломатию, чтобы она была результативной.

Разговор с новым премьером Канады

Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьером Канады Марком Карни. Он поблагодарил канадца за поддержку украинского суверенитета. Политики обсудили санкции против России и особенно против ее танкерного флота, банков, против схем заработка российского государства.

Новости о военной помощи

Министр обороны Умеров доложил президенту о выполнении задач по ПВО – ракете для IRIS-T, NASAMS и SAMP/T.

Есть хорошие результаты по контрактовке артиллерии: будут ли дополнительные снаряды для нашей армии. Министр обороны проинформировал и об организации следующего "Рамштайна" – готовимся в Брюссель,

– сообщил Зеленский.

Глава государства также сообщил о работе над конкретными гарантиями безопасности для Украины.

"На этой неделе была встреча военных представителей во Франции, готовится встреча в Британии. Первые шаги по гарантиям безопасности – осуществляются. Спасибо всем, кто с Украиной!", – отметил президент.