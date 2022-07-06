Россия украла в Мариуполе два иностранных корабля, – Reuters

Никого не удивит тот факт, что российская армия-мародеров что-то постоянно ворует – от трусов до блендеров. Однако сейчас сепаратисты, поддерживаемые страной-агрессором, захватили два иностранных судна в портовом городе Мариуполь.

Эти суда прибыли в порт еще до начала полномасштабной войны, чтобы загрузить украинский металл. Однако теперь боевики из непризнанной квазиреспублики на временно оккупированной Донбассе заявили, что корабли теперь якобы являются "государственной собственностью".

Напомним В Мариуполе загорелся склад оккупантов, где они хранили награбленное

Самопровозглашенная квазиреспублика сама сообщила двум судоходным компаниям об откровенном грабеже. Они отметили, что суда подверглись "насильственному завладению движимым имуществом с принудительным переводом в государственную собственность". Ни о какой компенсации владельцам речи не идет.

Одна из компаний – Smarta Shipping, зарегистрированная в Либерии. Они владельцы сухогруза одного из двух захваченных судов под иностранным флагом.

Там заявили, что им сообщили об "аресте" по электронной почте 30 июня. Также компания назвала его незаконным и "противоречащим всем нормам международного права".

Такое насильственное присвоение нарушает основные права человека в том, что касается прав собственности,

– говорится в заявлении компании.

Оккупанты не впервые воруют корабли

Как известно, из Мариуполя уже вывезли минимум три корабля с металлом в Ростов. Владелец краденной продукции – компания "Метинвест" – обратилась в Офис генпрокурора с просьбой возбудить уголовное дело по факту грабежа.

Также компания призвала всех своих международных партнеров и операторов морских портов воздержаться от покупки ворованной продукции, а вместо этого сразу сообщать о попытках продажи.

Россиянам не везет в Мариуполе

Российские оккупанты в Мариуполе стягивали все награбленное на склад СТО. Вечером 2 июля он внезапно загорелся. Оккупанты прилетели спасать украденное, но не успели.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко намекнул, что это "очередной мариупольский окурок отплатил грабителям".

Также тогда он подтвердил, что 30 июня в акватории моря в Мариуполе взорвался российский десантный катер 1176 "Акула". Он принадлежал черноморскому флоту Д-106. Три российских моряка погибли.

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В целом жизнь в Мариуполе остается очень опасной. Во-первых, из-за дефицита еды и питьевой воды. Во-вторых, горожанам угрожают и сами оккупанты, которые пытаются вербовать население.