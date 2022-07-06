Россия украла в Мариуполе два иностранных корабля, – Reuters

6 июля 2022 , 16:26
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ReutersReuters

Никого не удивит тот факт, что российская армия-мародеров что-то постоянно ворует – от трусов до блендеров. Однако сейчас сепаратисты, поддерживаемые страной-агрессором, захватили два иностранных судна в портовом городе Мариуполь.

Эти суда прибыли в порт еще до начала полномасштабной войны, чтобы загрузить украинский металл. Однако теперь боевики из непризнанной квазиреспублики на временно оккупированной Донбассе заявили, что корабли теперь якобы являются "государственной собственностью".

Напомним В Мариуполе загорелся склад оккупантов, где они хранили награбленное

Самопровозглашенная квазиреспублика сама сообщила двум судоходным компаниям об откровенном грабеже. Они отметили, что суда подверглись "насильственному завладению движимым имуществом с принудительным переводом в государственную собственность". Ни о какой компенсации владельцам речи не идет.

Одна из компаний – Smarta Shipping, зарегистрированная в Либерии. Они владельцы сухогруза одного из двух захваченных судов под иностранным флагом.

Там заявили, что им сообщили об "аресте" по электронной почте 30 июня. Также компания назвала его незаконным и "противоречащим  всем нормам международного права".

Такое насильственное присвоение нарушает основные права человека в том, что касается прав собственности,
– говорится в заявлении компании.

Оккупанты не впервые воруют корабли

Как известно, из Мариуполя уже вывезли минимум три корабля с металлом в Ростов. Владелец краденной продукции – компания "Метинвест" – обратилась в Офис генпрокурора с просьбой возбудить уголовное дело по факту грабежа.

Также компания призвала всех своих международных партнеров и операторов морских портов воздержаться от покупки ворованной продукции, а вместо этого сразу сообщать о попытках продажи.

Россиянам не везет в Мариуполе

  • Российские оккупанты в Мариуполе стягивали все награбленное на склад СТО. Вечером 2 июля он внезапно загорелся. Оккупанты прилетели спасать украденное, но не успели.
  • Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко намекнул, что это "очередной мариупольский окурок отплатил грабителям".
  • Также тогда он подтвердил, что 30 июня в акватории моря в Мариуполе взорвался российский десантный катер 1176  "Акула". Он принадлежал черноморскому флоту Д-106. Три российских моряка погибли.
Подчеркнем! В целом жизнь в Мариуполе остается очень опасной. Во-первых, из-за дефицита еды и питьевой воды. Во-вторых, горожанам угрожают и сами оккупанты, которые пытаются вербовать население.

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Автор: Аліна Оліховська