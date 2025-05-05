Афера, о которой мало кто знает: СМИ рассказали, как Россия украла у Казахстана 40 бортов Ту-95МС

Россия в 1992 году провернула аферу, о которой мало кто знает. Тогда она сформировала "ядро" своего флота стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, украв их у Казахстана.

Россияне продумали коварную схему и подменили более новые бомбардировщики на более старые Ту-95К – этот факт остался малоизвестным, потому что они искусно "запутали следы". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Defense Express.

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Россия украла у Казахстана 40 бортов Ту-95МС

Кража была масштабная – России удалось присвоить около 40 бортов Ту-95МС. Как отмечают в Defense Express, это было в 1,5 раза больше, чем она имела до этого.

Так, в феврале 1992 года на Куйбышевском авиационном заводе в России полностью перестали выпускать Ту-95МС. Россияне вообще не имели ресурса производить такие стратегические бомбардировщики в дальнейшем.

В то время стратегическая авиация ВС России имела 22 – 27 самолетов типа Ту-95МС, 45 бомбардировщиков Ту-95К-22 (носитель ракет Х-22) и 7 учебных Ту-95К.

Между тем Казахстан имел самый большой флот Ту-95МС – аж 40 единиц, 27 из которых принадлежало к варианту МС-16 (с возможностью внешней подвески ракет) и 13 – к варианту МС-6 (с подвеской только в бомбоотсеке).

Украина, к слову, тогда имела 21 Ту-95МС в варианте МС-6.

Все казахстанские Ту-95МС принадлежали 79 тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии. Самолеты располагались на аэродроме "Семипалатинск-2" (или же "Чаган"), который в наше время уже заброшен.

Главный нюанс был в том, что руководство независимого Казахстана не имело полного контроля над флотом имеющихся Ту-95МС, и именно это сыграло на руку россиянам в их коварных планах,

– отмечают в Defense Express.

Воспользовавшись неопытностью власти Казахстана и инерцией программ боевой подготовки как "наследия" уже несуществующего СССР, россияне и провернули свою аферу.

Как Россия могла украсть самолеты у Казахстана

Есть две версии, как россиянам удалось осуществить кражу.

В 1992 году обе страны должны были проводить постоянные полеты между аэродромами "Семипалатинск-2" и "Украинка", с "обменом" позывными на маршруте следования.

Первая версия говорит о том, что когда на аэродроме "Украинка" садились казахские Ту-95МС, то обратно россияне посылали для подмены более старые Ту-95К, опираясь на определенный уровень лояльности пилотов стратегической авиации Казахстана. Ну и мол, когда казахское военное руководство эту подмену увидело, то "отматывать ситуацию" было поздно,

– объясняют в Defense Express.

Вторая версия – россиянам не нужно было делать подмену с Ту-95К, потому что они и так должны были по плану боевой подготовки летать между упомянутыми аэродромами.

Произвол заключался в том, что россияне просто не выпускали из России обратно казахские Ту-95МС после приземления.

Правда, непонятно, когда они смогли украсть все 40 самолетов: по российским данным в феврале – марте 1992 года Россия смогла присвоить 16 – 18 единиц, а когда же остальные 22 – 24 – неизвестно.

"Следующий неясный момент – а сколько тогда в Казахстан путем подмены "перекочевало" Ту-95К, и здесь речь действительно именно об учебных Ту-95К или же о более новых Ту-95К-22 (носители Х-22). Даже неизвестно то, что потом казахская сторона делала с этими Ту-95К, которые "перекочевали" от россиян, то есть эти самолеты сразу "пошли под нож", или же вооруженные силы Казахстана использовали эти "борта" в рамках боевой подготовки", – отмечают в Defense Express.

Несмотря на все, это еще один из фактов, как Россия совершила масштабное преступление и не понесла за него никакого наказания.