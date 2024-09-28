Россияне уменьшили активность ДРГ: в ОТГ "Северск" объяснили, с чем это связано

В последнее время оккупанты уменьшили активность применения диверсионно-разведывательных групп. Это результат очень плотных ударов наших защитников.

Об этом заявил спикер ОТГ "Северск" Вадим Мисник в эфире телеканала "Мы Украина", передает 24 Канал.

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Активность российских ДРГ уменьшилась

Спикер отметил, что у врага уменьшилась активность применения ДРГ. Заметил, в зоне активных боевых действий она может быть недостаточно результативной.

"Когда идут активные боевые действия, применение таких специалистов, которые применяются в ДРГ, не очень рационально", – сказал Вадим Мисник.

В то же время спикер ОТГ "Северск" отметил, что на других направлениях природные факторы способствуют применению ДРГ. В частности, там и лесные полосы, и болотистая местность.

Но у нас есть рецепты борьбы и противодействия таким группам. Мы уже давно вычислили алгоритмы их действий. Они в последнее время очень уменьшили эту активность, потому что в свое время, летом, получили очень плотные наши ответные удары по этим группам,

– подчеркнул Мисник.

Кстати, спикер также рассказывал, что Россия перебрасывает новые силы на Курское направление. Впрочем, украинские защитники готовы встречать врага.