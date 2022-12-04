Готовятся и выжидают - ОК "Юг" о вероятности новой массированной ракетной атаки по Украине
Почти две недели враг не наносил по территории Украины массированных ракетных ударов. Однако эта пауза может закончиться в любой момент. Россияне готовятся к новым ракетным нападениям, о чем свидетельствуют сообщения украинских военных.
Об этом 24 каналу рассказала руководитель прессцентра ОК "Юг" Наталья Гуменюк. По ее словам, Россия усилила группировку кораблей в море.
Обратите внимание России не хватило ракет на 2 эшелона ударов, – эксперт рассказал о запасах оккупантов.
Продолжается работа на деоккупированных территориях
Она отметила, что ситуация на Юге у моря контролируется Украиной. Продолжается работа в портах: суда заполняются зерном, готовятся к отправке.
"Также идет боевая работа наших подразделений на деоккупированных территориях в рамках стабилизационных мероприятий. Непосредственно на линии столкновения на правом берегу Херсонщины, когда они отрабатывают по левому", – рассказала руководитель прессцентра ОК "Юг".
Задача врага – террор
Наталья Гуменюк подчеркнула, что в настоящее время в Черном море находится увеличенная корабельная группировка флота России.
Там 21 корабль, среди которых 4 носителя ракет типа "Калибр" и это 24 ракеты. Поскольку два носителя подводных, это затрудняет обнаружение старта ракет, поэтому к воздушным тревогам нужно относиться очень добросовестно,
– отметила она.
По ее мнению, по всей вероятности, россияне готовят к атакам свой арсенал. Также они могут ожидать ухудшения зимних погодных условий. Для них это может быть дополнительным фактором для применения ракетной атаки.
"Мы понимаем, что массированная атака готовится и возможна в любой день. Тем более, что такой ресурс ракет наготове в море, вражеская авиация тоже проявляет определенную активность, за которой мы следим и о которой сообщаем. Помним, что для врага ни день, ни ночь не имеет значения. Его задача – террор", – подчеркнула Гуменюк.
Когда россияне могут решиться на новую массированную ракетную атаку: смотрите видео
Массированные ракетные удары по Украине: последние новости
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