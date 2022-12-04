Про це 24 каналу розповіла керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк. За її словами, Росія посилила корабельне угруповування на морі.
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Триває робота на деокупованих територіях
Вона зазначила, що ситуація на Півдні біля моря контрольована Україною. Продовжується робота у портах: судна заповнюються зерном, готуються до відправлення.
"Також триває бойова робота наших підрозділів на деокупованих територіях в рамках стабілізаційних заходів. Безпосередньо на лінії зіткнення на правому березі Херсонщини, коли вони відпрацьовують по лівому", – розповіла керівниця пресцентру ОК "Південь".
Завдання ворога – терор
Наталія Гуменюк наголосила, що наразі у Чорному морі знаходиться збільшене корабельне угруповування флоту Росії.
Там 21 корабель, серед яких 4 носії ракет типу "Калібр" і це 24 ракети. Оскільки два носії підводних, це ускладнює виявлення старту ракет, тому до повітряних тривог треба ставитися дуже сумлінно,
– зазначила вона.
На її думку, цілком ймовірно, що росіяни готують до атак свій арсенал. Також вони можуть очікувати посилення особливостей зимових погодних умов. Для них це може бути додатковим фактором, щоб застосувати ракетну атаку.
"Ми розуміємо, що масована атака готується і можлива будь-якого дня. Тим більш, що такий ресурс ракет напоготові в морі, ворожа авіація теж проявляє певну активність, за якою ми стежимо і про яку повідомляємо. Пам'ятаємо, що для ворога ні день, ні ніч не має значення. Їх завдання – терор", – наголосила Гуменюк.
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Масовані ракетні удари по Україні: останні новини
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- Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів чергову важливу телефонну розмову. Цього разу з Головою об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Під час дзвінка Залужний поділився оцінками ситуації на фронті та безпекових ризиків, які несуть масовані ракетні удари Росії.
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