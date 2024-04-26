Было все – от КАБ до "Искандеров": последствия обстрелов Харьковщины в течение последних недель

Российские войска ежедневно обстреливают Харьковскую область. Враг активизировал удары как по приграничным населенным пунктам, так и по Харькову.

На фоне постоянных вражеских обстрелов также усилила работу российская пропаганда. Подробнее о том, какая ситуация в регионе рассказала 24 Каналу корреспондентка из Харькова Анна Черненко.

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По чему бьет враг

Села Купянщины сильно страдают от ударов врага. В приграничье и на линии фронта уже несколько месяцев наблюдается усиление российских ударов.

Харьковская областная прокуратура опубликовала фотографии сел, которые утром 25 апреля попали под обстрелы. В Новоосиновом в результате российского обстрела ранены две женщины пожилого возраста. Пострадавших госпитализировали в больницу. На фотографиях изображены последствия ударов из РСЗО "Ураган" по жилым домам.

Последствия обстрела Харьковщины / Фото: Харьковская областная прокуратура

В последние дни Харьков также буквально ежедневно страдает от ударов.

В течение 6 месяцев мы фиксируем активизацию ударов по приграничным населенным пунктам. От 10 до 15 управляемых авиабомб россияне выпускают по гражданским объектам. По Харькову в течение этого периода россияне били всем – ракетами С-300, "Искандерами", "Шахедами" и тому подобное,

– рассказал председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Под прицелом оккупантов энергетическая и критическая инфраструктура города, жилые дома.

"Не верьте российской пропаганде"

На фоне усиления обстрелов активизировалась российская пропаганда, которая продвигает информацию не просто об обострении ситуации, а о возможности попытки наступления, прорыва, диверсий. Эта информация бешеной волной катится в телеграмм-каналах, пабликах и других площадках.

Я прошу тщательно следить за этим и не верить. Например, мы показывали в эфире последствия одного из ударов 24 апреля. Это обычный жилой комплекс, частичка города, где нет промышленности, а только жилой сектор. Однако пропагандисты "заселили" туда наемников,

– отметила корреспондентка из Харькова.

Так же, когда враг попал в телебашню в Харькове, то россияне забросали информпространство тем, что якобы город без мобильной связи, телеграмм-сигнала и тому подобное. В то же время в тот же день мы выходили в эфир и говорили о том, что есть связь, мобильный интернет, телевидение.

Конечно, были перебои с цифровым телевидением. Сейчас есть цифры о том, что в сельской местности 200 тысяч абонентов были без телевидения, но уже в первые сутки было приложено максимально усилий к тому, чтобы люди были со связью.

У нас были проблемы с цифровым телевизионным сигналом, который распространялся через устройства Т2. Сейчас более чем на 60% этот сигнал уже восстановлен, еще остается оператор частной формы собственности, который будет работать над восстановлением своего сигнала. Здесь критической проблематики нет,

– прокомментировал ситуации в регионе Синегубов.

Также в Харькове продолжаются отключения электричества. Энергетики пытаются придерживаться графиков отключений. К сожалению, бывает так, что время отключения держит дольше.

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