Об этом 24 Каналу сказал руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Евгений Ерин. По его словам, россияне осуществляют укрепление своих оборонительных рубежей и позиций.

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Где Россия усиливает свое войско

Руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления отметил, что российские захватчики за последнее время усилили отдельные направления в Запорожской области. Однако, как свидетельствует ряд проанализированных факторов, пока нет создания какой-то наступательной группировки в данном направлении.

Но в то же время сугубо теоретически враг может усилить свои группировки и перейти к более активным действиям,

– подчеркнул Ерин.

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По его словам, россияне осуществляют укрепление своих оборонных рубежей и позиций. И это больше свидетельствует о подготовке к отражению нашего наступления с возможным дальнейшим переходом в контрнаступление.

Кстати говоря! 15 января Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что российско-украинская война находится в "решающей фазе", а страны НАТО осознают текущую ситуацию и должны "предоставить Украине оружие, необходимое для победы". В то же время аналитики Института изучения войны отмечают, что заявление Столтенберга не означает, что война находится в завершающей фазе или что российские силы планируют задействовать все имеющиеся ресурсы в будущих ходах.

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