Про це 24 Каналу сказав керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Євген Єрін. За його словами, росіяни здійснюють укріплення своїх оборонних рубежів та позицій.

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Де Росія посилює своє військо

Керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку зазначив, що російські загарбники за останній час посилили окремі напрямки у Запорізькій області. Однак, як свідчить низка проаналізованих чинників, наразі немає створення якогось наступального угруповання на цьому напрямку.

Але водночас суто теоретично ворог може посилити свої угруповання та перейти до більш активних дій,

– наголосив Єрін.

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За його словами, наразі росіяни здійснюють укріплення своїх оборонних рубежів та позицій. І це більше свідчить про підготовку до відбиття нашого наступу з можливим подальшим переходом у контрнаступ.

До речі! Генсек НАТО Єнс Столтенберг 15 січня заявив, що російсько-українська війна перебуває у "вирішальній фазі", а країни НАТО усвідомлюють поточну ситуацію і повинні "надати Україні зброю, необхідну для перемоги". Водночас аналітики Інституту вивчення війни зауважують, що заява Столтенберга не означає, що війна перебуває у завершальній фазі або що російські сили планують задіяти всі наявні ресурси у майбутніх діях.

Яка ситуація зараз на фронті: коротко