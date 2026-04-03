Россияне пытаются ввести Украину в состояние круглосуточной воздушной тревоги, – эксперт по безопасности

Россия применяет новую тактику, комбинируя атаки дронами и ракетами посреди белого дня, пытаясь уничтожить гражданскую инфраструктуру и парализовать экономику. Растягивая атаки, россияне стремятся перевести Украину на режим круглосуточной воздушной тревоги.

Исполнительный директор Украинского центра Дмитрий Жмайло объяснил 24 Каналу, что противник пытается найти слабые точки в обороне и давить на украинское общество через террор.

Зачем Россия растягивает атаки дронами в течение дня?

Россия производит около 400 дронов в месяц, и продолжает наращивать мощности. Одновременно противник хочет спровоцировать возмущение украинцев из-за того, что якобы дроны-перехватчики отправили на Ближний Восток,

– объяснил Жмайло.

Чтобы противодействовать Украина реформирует малую ПВО – количество мобильных огневых групп выросло минимум вдвое. Эксперт отметил, что лично видел, как несколько установок одновременно отрабатывают по "Шахедам". Несмотря на все специалисты, которые делают все возможное, также устают.

В то же время Россия продвигает еще один нарратив – что для мира осталось только отдать подконтрольную Украине часть Донецкой области. Этот тезис подхватили и некоторые американцы. Поэтому удары по гражданским – часть этой стратегии, чтобы довести людей до такого истощения, чтобы они сами начали требовать сдать территорию.

"Россияне методично ищут слабые звенья: энергетика, теплоснабжение, железная дорога, пищевые объекты – бьют туда, где ПВО прикрывает хуже. Пока ни одна из этих целей не дала результата, потому что украинцы быстро адаптируются. Сдерживает россиян и нехватка стартовых площадок, которые регулярно уничтожают украинские силы. Но атаки будут продолжаться, потому что серьезных успехов на фронте нет, поэтому враг делает ставку на террор гражданских", – сказал Жмайло.

Обратите внимание! Военный эксперт Павел Нарожный отметил, что враг применяет дневные атаки, потому что украинцы уже привыкли к ночным атакам, а новый подход сильнее давит на психику. К тому же атаки днем влияют на работу предприятий и бьют по экономике даже без физических повреждений.

