Корреспондентка 24 Канала Анна Черненко рассказала, что одна группа работает, и уже продемонстрировала первые результаты работы.

Что известно о работе частных ПВО в Харьковской области?

Из-за ограничений по безопасности детали и механизмы работы этих групп не раскрывают публично, но первые результаты свидетельствуют об эффективности такого подхода. Учитывая положительную динамику и успехи в Харьковской области, эту систему могут расширить и на другие регионы.

Пока проект работает в экспериментальном режиме, но эффективно противодействует "Шахедам" и другим враждебным средствам. В дальнейшем система будет расширяться и приумножаться до конца года,

– пояснил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Сейчас одна группа работает, а 13 других команд при компаниях находятся на разных этапах подготовки – от начала работы до тестирования.

Частные команды ПВО – это один из элементов многоуровневой системы противовоздушной обороны, поэтому большинство деталей пока засекречены.

Обратите внимание! Военный эксперт Павел Нарожный сказал, что группы частных ПВО, вероятно, будут работать как аналог мобильных огневых групп и будут оснащены транспортом с установленными крупнокалиберными пулеметами. Эксперт убежден, что важным условием для эффективной работы таких групп является их надлежащая подготовка и интеграция в состав Воздушных сил ВСУ.

