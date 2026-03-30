Об этом в эфире 24 канала отметил военный эксперт Павел Нарожный, добавив, что вероятно эти подразделения станут аналогом мобильных огневых групп, будут иметь транспорт с установленным крупнокалиберным пулеметом.

Частная ПВО в Украине: какие сложности могут быть?

По мнению военного эксперта, интегрировать частные подразделения ПВО в общую систему будет сложно, поскольку сейчас у огневых групп есть специальный планшет, на котором установлено необходимое им программное обеспечение. Благодаря этому они видят маршруты передвижения вражеских дронов.

По словам Нарожного, они получают команду, где именно должны располагаться и какие воздушные цели сбивать. А вот частные мобильные группы будут иметь немного другой подход. Их задачей будет защита инфраструктуры ряда компаний, предприятий. По мнению военного эксперта, в первую очередь энергетических и аграрных.

"Имея крупнокалиберный пулемет они в лучшем случае смогут сбить "Шахед" за 2 – 3 километра от своего места базирования, этого достаточно, чтобы защищать инфраструктурные объекты. Сложность интеграции может заключаться в наличии планшетов со специальным программным обеспечением и доступом, чтобы они видели только то, что им надо, чтобы ошибочно не могли передать кому-то важную информацию", – объяснил Нарожный.

Вторая проблема, с которой, по мнению военного эксперта, могут столкнуться частные подразделения ПВО, касаются обучения. Поскольку они будут оперировать оружием, то важно это делать безопасно.

Ведь, как рассказал Нарожный, уже было несколько случаев, когда в Сумах вероятно во время сбивания "Шахедов" из крупнокалиберного пулемета, одна из пуль попала в дом, пробила стену и застряла в холодильнике.

Это серьезное оружие, им надо оперировать с умом, знаниями куда и как стрелять. Поэтому сложно. В целом эта идея (с частной ПВО – 24 Канал) мне кажется очень положительной. У нас есть Воздушные силы, где есть огневые группы, есть ДФТГ (добровольческие формирования территориальных громад) на базе областных или районных администраций, но все равно их не хватает,

– отметил Нарожный.

Он привел пример Черкасской ОГА, которая обнародовала тендер на закупку автоматических зенитных турелей с ИИ для сбивания "Шахедов". Каждая локальная частная или государственная структура, по его словам, может себе позволить купить такое оборудование и через частные подразделения ПВО усилить защиту инфраструктуры в своих общинах.

Что известно о запуске частной ПВО?