Про це в етері 24 каналу зазначив військовий експерт Павло Нарожний, додавши, що ймовірно ці підрозділи стануть аналогом мобільних вогневих груп, матимуть транспорт зі встановленим великокаліберним кулеметом.

Приватна ППО в Україні: які складнощі можуть бути?

На думку військового експерта, інтегрувати приватні підрозділи ППО в загальну систему буде складно, оскільки зараз у вогневих груп є спеціальний планшет, на якому встановлене необхідне їм програмне забезпечення. Завдяки цьому вони бачать маршрути пересування ворожих дронів.

Зі слів Нарожного, вони отримують команду, де саме мають розташовуватись і які повітряні цілі збивати. А от приватні мобільні групи матимуть трохи інший підхід. Їхнім завданням буде захист інфраструктури низки компаній, підприємств. На думку військового експерта, в першу чергу енергетичних і аграрних.

"Маючи великоліберний кулемет вони у кращому випадку зможуть збити "Шахед" за 2 – 3 кілометри від свого місця базування, цього достатньо, аби захищати інфраструктурні об'єкти. Складність інтеграції може полягати в наявності планшетів зі спеціальним програмним забезпеченням та доступом, щоб вони бачили тільки те, що їм треба, щоб помилково не могли передати комусь важливу інформацію", – пояснив Нарожний.

Друга проблема, з якою, на думку військового експерта, можуть зіштовхнутись приватні підрозділи ППО, стосуються навчання. Оскільки вони оперуватимуть зброєю, то важливо це робити безпечно.

Адже, як розповів Нарожний, вже було декілька випадків, коли в Сумах ймовірно під час збиття "Шахедів" з великокаліберного кулемета, одна з куль влучила в будинок, пробила стіну та застрягла в холодильнику.

Це серйозна зброя, нею треба оперувати з розумом, знаннями куди та як стріляти. Тому складно. В цілому ця ідея (з приватною ППО – 24 Канал) мені здається дуже позитивною. В нас є Повітряні сили, де є вогневі групи, є ДФТГ (добровольчі формування територіальних громад) на базі обласних чи районних адміністрацій, але все одно їх не вистачає,

– зазначив Нарожний.

Він навів приклад Черкаської ОДА, яка оприлюднила тендер на закупівлю автоматичних зенітних турелей з ШІ для збиття "Шахедів". Кожна локальна приватна чи державна структура, з його слів, може собі дозволити купити таке обладнання і через приватні підрозділи ППО посилити захист інфраструктури у своїх громадах.

Що відомо про запуск приватної ППО?