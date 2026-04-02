Кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко розповіла, що одна група працює, і вже продемонструвала перші результати роботи.

Що відомо про роботу приватних ППО на Харківщині?

Через безпекові обмеження деталі та механізми роботи цих груп не розкривають публічно, але перші результати свідчать про ефективність такого підходу. Враховуючи позитивну динаміку та успіхи в Харківській області, цю систему можуть розширити й на інші регіони.

Поки проєкт працює в експериментальному режимі, але ефективно протидіє "Шахедам" та іншим ворожим засобам. Надалі система буде розширюватися і примножуватися до кінця року,

– пояснив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Наразі одна група працює, а 13 інших команд при компаніях перебувають на різних етапах підготовки – від початку роботи до тестування.

Приватні команди ППО – це один з елементів багаторівневої системи протиповітряної оборони, тому більшість деталей наразі засекречені.

Зверніть увагу! Військовий експерт Павло Нарожний сказав, що групи приватних ППО, ймовірно, працюватимуть як аналог мобільних вогневих груп і будуть оснащені транспортом із встановленими великокаліберними кулеметами. Експерт переконаний, що важливою умовою для ефективної роботи таких груп є їх належна підготовка та інтеграція до складу Повітряних сил ЗСУ.

