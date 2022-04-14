Россия усиливает авиацию и артиллерию у украинской границы
14 апреля 2022 , 07:47Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Оккупанты усиливают авиационную группировку вблизи восточной границы. То же касается и артиллерийских подразделений.
Также враги оптимизируют имеющиеся разведывательные и медицинские системы. Об этом сообщили в Генштабе 14 апреля.
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Враг продолжает наращивание авиационной группировки вблизи восточной границы нашего государства, усиливает артиллерийские подразделения, оптимизирует имеющиеся системы управления разведывательного и медицинского обеспечения,
– говорится в сообщении.
Угроза ракетного удара существует. Речь идет о всей территории Украины.
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