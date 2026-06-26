Там продолжаются ожесточённые бои, – сообщил военный эксперт, указав, где именно сосредоточился противник

На юге Силы обороны Украины усиливают давление на российскую логистику, в частности в районе Кинбурнской косы. В то же время общая ситуация на фронте остается сложной: противник не отказывается от наступательных действий и перебрасывает ресурсы на наиболее важные для себя участки.

Военный эксперт Сергей Грабский в эфире 24 Канала объяснил, где сейчас россияне сосредотачивают основные усилия. По его словам, самые ожесточенные бои продолжаются в районе Константиновки, а также напряженной остается ситуация на Харьковском направлении, где враг пытается создать условия для новых атак.

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Самые ожесточенные бои продолжаются в районе Константиновки

Несмотря на успешные действия Сил обороны Украины на юге, говорить о резком изменении всей ситуации на фронте пока рано. Удары по южному направлению вынуждают россиян перебрасывать внимание и ресурсы на Восток, где они продолжают пытаться продвигаться и оказывать давление на украинскую оборону.

Ситуация на линии боевого столкновения чрезвычайно сложная. В результате ударов по югу противник вынужден сконцентрировать все свои усилия именно на восточном направлении,

– пояснил Грабский.

Самым горячим участком он назвал район Константиновки. Россияне пытаются вытеснить украинские подразделения и превратить нынешнюю "серую зону" в оккупированную территорию. Без этого враг не сможет планировать дальнейшее продвижение на север — в сторону Краматорска.

Отчаянно жестокие и кровопролитные бои продолжаются в районе Константиновки,

– отметил военный эксперт.

По его словам, противник давит на широком фронте и перебрасывает туда дополнительные ресурсы. В то же время существенных изменений на линии фронта пока не видно: российская армия не отступает и не отказывается от наступательных действий, особенно на Донбассе.

Это как холодный душ: на линии фронта существенных изменений мы не наблюдаем. Противник не бежит, об этом ещё очень рано говорить,

– подчеркнул Грабский.

На отдельных участках юга интенсивность боев частично снизилась, однако это не означает, что враг лишился ресурсов для продолжения войны. Россияне по-прежнему пытаются наступать к западу от Гуляйполя, хотя и без особого успеха, а основное напряжение сейчас смещается в восточном направлении.

У врага есть ресурсы для продолжения войны

Интенсивность боев показывает, что у России еще достаточно сил, чтобы продолжать наступательные действия. Поэтому ожидания, что ситуация может быстро измениться за месяц или два, не соответствуют реальности на фронте. Боевые действия остаются изнурительными, а потери противника — стабильно высокими.

Все почему-то думают, что месяц-два — и все закончится. Нет, уважаемые друзья, не закончится. Надо понимать, что у противника достаточно ресурсов, чтобы продолжать войну,

– сказал Грабский.

Напряженной остается и ситуация на Харьковском направлении. Там россияне выполняют сразу несколько задач: пытаются расширить так называемую буферную зону и создать предпосылки для повторной атаки на Купянск. Для оккупантов это важный район, поскольку после захвата города они могли бы рассматривать дальнейшее продвижение в сторону Харькова и Полтавы.

Купянск для них является чрезвычайно важным объектом для сосредоточения усилий,

– пояснил военный эксперт.

По его словам, характер боев подтверждают и ежедневные данные о потерях российской армии. Генштаб регулярно фиксирует уничтожение более тысячи оккупантов за сутки, танков, десятков артиллерийских систем, большого количества дронов и автомобильной техники. Это свидетельствует о том, что боевые действия не стихают и могут усиливаться, особенно на восточном направлении.

Боевые действия продолжаются и имеют тенденцию к усилению, особенно на восточном направлении,

– подчеркнул Грабский.

Грабский объяснил, где Россия сосредотачивает основные усилия: смотрите видео