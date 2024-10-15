Заводят совершенно новые группировки: какое направление будут усиливать россияне

Россияне переправляют через Мариуполь новые военные группировки. Колонны оккупантов без всяких тактических маркировок. Они направляются в сторону Запорожской области.

Вероятно, не говорится об осенне-зимнем затишье на фронте, ведь россияне продолжают давить на всей линии соприкосновения. Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко рассказал 24 Каналу, что не стоит ожидать с наступлением холода уменьшения активности противника. Погода уже не является главным фактором в этот период войны.

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Колонны российских войск

Петр Андрющенко отметил, что колонны живой силы, которые Россия переправляет на фронт, является ее основным ресурсом для штурма.

"Там, где не пройдет техника, может пролезть пехотинец. Мы видим, что последние недели, после потери Угледара, россияне начали формировать новую ударную группировку, частично на территории Запорожской и Донецкой областей", – сказал советник городского головы.

Он отметил, что на всех российских колоннах нет никаких тактических маркировок.

Мы видели впервые, что заезжают новые полностью сформированные подразделения, которые движутся в сторону оккупированных территорий,

– отметил Андрющенко.

Он объяснил такие действия оккупантов тем, что они пока не знают, на каком участке фронта будет следующая атака. Когда, по их мнению, они найдут слабое место в нашей обороне, то бросят туда эти группировки.

Что происходит на Запорожском направлении: карта

Похожая тактика формирования подразделений и перемещения их на необходимые участки для усиления наступления продолжалась недавно, когда россияне атаковали Угледар.

Мы знаем, каким был результат таких действий. Сейчас видим повторение того же сценария,

– высказался Петр Андрющенко.

Стоит заметить, что Россия имела значительное преимущество в артиллерии вокруг Угледара – 10 к 1.