В Москве отключили интернет, и теперь столица стала такой же, как остальная Россия. Проблемы со связью уже ударили по малому и среднему бизнесу. Параллельно в Сибири массово уничтожают фермы под надуманным предлогом.

Дипломат, бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко объяснил 24 Каналу, что это сознательная политика местных "князьков" по ликвидации относительно независимых людей, которых трудно контролировать.

Почему в России ликвидируют фермы?

В Сибири массово уничтожают частные фермы под предлогом болезней скота – без всяких исследований, целыми стадами по тысяче голов.

Это все очень по-советски. Людей не считают людьми, ничего не объясняют, просто приходят и говорят, что "будет так",

– объяснил Огрызко.

По одной из версий, местные губернаторы сознательно уничтожают независимых фермеров, потому что человека, который живет с собственного хозяйства и ни от кого не зависит, труднее контролировать. Это напоминает политику времен СССР, когда независимость от центра считалась опасной.

Местной власти нужно, чтобы люди голосовали так, как скажут в Москве, не читали ничего лишнего, и не слушали новостей из Киева. Поэтому уничтожение частных хозяйств – это определенное переосмысление коллективизации.

Отключение интернета – такой же инструмент контроля над городским бизнесом, потому что условная парикмахерская не может коммуницировать со своей аудиторией, а пекарня не может контролировать процессы.

"Любая независимость, даже самая примитивная, в России неприемлема. Это система, где все должно быть четко определено, а любое отступление от повиновения – не принимается", – подчеркнул Огрызко.

Обратите внимание! Экономический обозреватель Вячеслав Ширяев рассказал, что в российском обществе растет напряжение из-за блокировки Телеграма и процессов вокруг российского активиста Ильи Ремесло, которого упекли в психбольницу за публикацию антипутинской статьи. Это может свидетельствовать о том, что в верхушке власти происходят процессы подобные мятежу Евгения Пригожина.

