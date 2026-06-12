Путин сосредотачивает 110-тысячную армию у границ НАТО и строит базы: ISW оценило угрозу для Европы

Россия наращивает военную инфраструктуру вблизи границ стран НАТО, создавая новые и расширяя существующие базы. Впрочем, вряд ли Москва будет готова к проведению масштабных наземных операций в ближайшее время.

Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

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К каким действиям прибегает Россия?

Западные СМИ со ссылкой на спутниковые кадры сообщили о строительстве и расширении российских баз вблизи границ стран Северной Европы и Балтии. Это может свидетельствовать о подготовке России к возможному конфликту с НАТО.

По данным ISW, бывший офицер финской разведки Марко Эклунд сообщил о том, ч,, что российское командование в ближайшее время планирует разместить вдоль северной границы с НАТО ориентировочно 115 тысяч своих военнослужащих.

По его словам, Россия уже строит новую военную базу в районе Новой Вильги вблизи Петрозаводска, примерно в 190 километрах от границы с Финляндией. На этом объекте могут разместиться от 4 до 6 тысяч военных.

Помимо вышеупомянутого, главнокомандующий Силами обороны Финляндии Паси Валиками также в свою очередь сообщил, что финская сторона тоже уже ожидает развертывания до 80 тысяч российских военных вблизи общей границы стран.

Российское командование передислоцирует некоторые части 44-го армейского корпуса, кроме командного пункта, в Республику Карелия. Элементы командного пункта в настоящее время размещены в Луге, Ленинградская область, и ожидают перемещения в Петрозаводск,, когда Россия завершит строительство баз,

– говорится в публикации.

Российские военные блогеры сообщали, что в Печенге Мурманской области примерно в 11 километрах от границы с Финляндией, продолжается модернизация как минимум 19 казарм, а также складов и другой военной инфраструктуры.

Также, согласно обнародованной информации, Россия расширяет базу морской пехоты и увеличивает количество бронетехники и десантных кораблей в районе Балтийска, расположенного в Калининградской области страны-агрессора.

Какие последствия это может иметь для Европы?

В ISW считают, что Россия развивает военную инфраструктуру с расчетом на возможные будущие операции против НАТО. Впрочем, пока масштабное наземное вторжение маловероятно, поскольку основные силы сосредоточены в Украине.

Однако создание этих баз поддержат усилия России по более быстрому проецированию сил против НАТО после завершения активных боевых действий в Украине. НАТО должно быть готово сдерживать и, при необходимости, преодолевать российскую угрозу своим границам относительно быстро после завершения боевых действий в Украине,

– подытожили аналитики.

Кстати, США в то же время планируют значительно сократить количество самолетов и военных кораблей, размещенных в Европе и задействованных в поддержке операций НАТО в рамках пересмотра американского присутствия на континенте.