Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт Юрий Фёдоров. По его словам, перехватывать "Искандеры" могут системы Patriot.

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Может быть мощный залп

Юрий Федоров отметил, что 46 установок "Искандер" – это почти половина из имеющихся в России. Россияне не могут смириться с успехами ВСУ в Запорожской области и Бахмутском направлении.

Скорее всего, это массовый залп. Россияне в ответ всегда применяют одно и то же. Они получили поражение на поле боя и пытаются нанести удары "Искандерами", крылатыми или баллистическими ракетами,

– считает он.

Федоров об "Искандерах" возле украинской границы: смотрите видео

Россия установила "Искандеры" на границе с Украиной