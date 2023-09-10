Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт Юрій Федоров. За його словами, перехоплювати "Іскандери" можуть системи Patriot.

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Може бути потужний залп

Юрій Федоров зазначив, що 46 установок "Іскандер" – це майже половина з тих, що є у Росії. Росіяни не можуть змиритись з успіхами ЗСУ у Запорізькій області та на Бахмутському напрямку.

Найімовірніше, це масовий залп. Росіяни у відповідь завжди застосовують одне й те ж. Вони отримали поразку на полі бою та намагаються завдати ударів "Іскандерами", крилатими або балістичними ракетами,

– вважає він.

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