Россия устроила истерику из-за военной помощи Украине от Великобритании

Великобритания предоставила Украине легкие противотанковые системы вооружения. Это решение вызвало у России настоящую истерику.

Пресс-секретарь российского МИД Захарова заявила, что такие поставки оружия происходят уже в течение нескольких дней. Об этом она сообщила во время брифинга, который состоялся 20 января.

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Великобритания военно-транспортными самолетами своих ВВС отправляет в Украину вооружения. Было организовано не менее шести рейсов,

– сказала дипломат.

Захарова указала, что каждое британское воздушное судно "может взять на борт до 77,5 тонны груза".

Однако на этом она не остановилась и сделала маразматическое заявление о том, что "Москва призывает прекратить содействие в милитаризации Украины и затягиванию страны в Альянс".

Военная помощь Украине

Великобритания 18 января начала предоставлять Украине легкое противотанковое оружие. Министр обороны Бен Уоллес заявил, что решение приняли на фоне "угрожающей поведения России".

Алексей Резников в своем твиттере подчеркнул, что высоко ценит решение Лондона предоставить новый пакет безопасности с легкими противотанковыми оборонительными системами вооружения.

В свою очередь глава МИД Канады Мелани Жоли во время визита в Украину заявила, что их государство предоставит нам военное оборудование. Соответствующее решение должно одобрить правительство.

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