Россия устроила истерику из-за военной помощи Украине от Великобритании

20 января 2022 , 11:39
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Источник:

ТАСС

Великобритания предоставила Украине легкие противотанковые системы вооружения. Это решение вызвало у России настоящую истерику.

Пресс-секретарь российского МИД Захарова заявила, что такие поставки оружия происходят уже в течение нескольких дней. Об этом она сообщила во время брифинга, который состоялся 20 января.

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Великобритания военно-транспортными самолетами своих ВВС отправляет в Украину вооружения. Было организовано не менее шести рейсов,
– сказала дипломат.

Захарова указала, что каждое британское воздушное судно "может взять на борт до 77,5 тонны груза".

Однако на этом она не остановилась и сделала маразматическое  заявление о том, что "Москва призывает прекратить содействие в милитаризации Украины и затягиванию страны в Альянс".

Обратите внимание! Заместитель министра обороны по вопросам европейской интеграции Анатолий Петренко сообщил, что Великобритания предоставила Украине легкие противотанковые средства. По его словам, вооружение усилит наши оборонные способности.

Военная помощь Украине

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Автор: Олег Васьків