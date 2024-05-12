Такое мнение 24 Каналу высказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко, отметив, что такие заявления Кремля являются шантажом. Запад уже перестал реагировать на такие сообщения от Путина.
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Шантаж России
По словам Яковенко, такие учения являются признаком ядерного шантажа и целью Путина доказать, что это "не просто слова".
Я убежден, что все "крики" Путина, других политических деятелей России, пропагандистов являются шантажом, который Россия и российский телевизор выкладывает 24/7,
– подчеркнул российский оппозиционный журналист.
Запад перестал реагировать
По мнению Яковенко, очень хорошо, что Запад перестал на этот шантаж реагировать. Если раньше страны Запада резко на это реагировали и рисовали "красные линии", то сейчас этого нет.
"Понемногу западные политики начали стирать эти "красные линии" в своих головах и ядерный шантаж перестал работать. Именно поэтому решили (россияне – 24 Канал) подкрепить шантаж чем-то материальным. Я думаю, что это тоже не сработает", – отметил российский оппозиционный журналист.
Ядерный шантаж России: как реагирует мир
- Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис убежден, что Путин блефует и не решится использовать ядерное оружие. Он заявил, что если Россия применит ядерное оружие, ее перестанут поддерживать те страны, которые сейчас ее поддерживают.
- Представитель Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер заявил, что сообщения о намерении провести Россией ядерные учения с российской стороны содержат "безответственную риторику". По его словам, подобные возмутительные тезисы Россия уже неоднократно демонстрировала.
- Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов назвал российские ядерные угрозы постоянной практикой Кремля. По его словам, реакция международного сообщества будет адекватной и правильной.