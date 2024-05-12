Такое мнение 24 Каналу высказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко, отметив, что такие заявления Кремля являются шантажом. Запад уже перестал реагировать на такие сообщения от Путина.

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Шантаж России

По словам Яковенко, такие учения являются признаком ядерного шантажа и целью Путина доказать, что это "не просто слова".

Я убежден, что все "крики" Путина, других политических деятелей России, пропагандистов являются шантажом, который Россия и российский телевизор выкладывает 24/7,

– подчеркнул российский оппозиционный журналист.

Запад перестал реагировать

По мнению Яковенко, очень хорошо, что Запад перестал на этот шантаж реагировать. Если раньше страны Запада резко на это реагировали и рисовали "красные линии", то сейчас этого нет.

"Понемногу западные политики начали стирать эти "красные линии" в своих головах и ядерный шантаж перестал работать. Именно поэтому решили (россияне – 24 Канал) подкрепить шантаж чем-то материальным. Я думаю, что это тоже не сработает", – отметил российский оппозиционный журналист.

Обратите внимание! Аналитики американского Института изучения войны отмечают, что Путин использует рефлексивное управление для ведения гибридной войны. То есть Россия часто использует бряцание ядерным оружием в течение полномасштабного вторжения в Украину, чтобы заставить Запад прекратить оказывать военную поддержку Украине.

Ядерный шантаж России: как реагирует мир