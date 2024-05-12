Таку думку 24 Каналу висловив російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко, зауваживши, що такі заяви Кремля є шантажем. Захід вже перестав реагувати на такі повідомлення від Путіна.

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Шантаж Росії

За словами Яковенка, такі навчання є ознакою ядерного шантажу й метою Путіна довести, що це "не просто слова".

Я переконаний, що всі "крики" Путіна, інших політичних діячів Росії, пропагандистів є шантажем, який Росія й російський телевізор викладає 24/7,

– підкреслив російський опозиційний журналіст.

Захід перестав реагувати

На думку Яковенка, дуже добре, що Захід перестав на цей шантаж реагувати. Якщо раніше країни Заходу різко на це реагували та малювали "червоні лінії", то зараз цього немає.

"Потрохи західні політики почали стирати ці "червоні лінії" у своїх головах і ядерний шантаж перестав працювати. Саме тому вирішили (росіяни – 24 Канал) підкріпити шантаж чимось матеріальним. Я думаю, що це теж не спрацює", – зазначив російський опозиційний журналіст.

Зверніть увагу! Аналітики американського Інституту вивчення війни зауважують, що Путін використовує рефлексивне управління для ведення гібридної війни. Тобто Росія часто використовує брязкання ядерною зброєю протягом повномасштабного вторгнення в Україну, щоб змусити Захід припинити надавати військову підтримку Україні.

Ядерний шантаж Росії: як реагує світ