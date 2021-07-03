Россия устроила коронавирусную диверсию

Россия проводит коронавирусную диверсию. Следующая – Украина. За последние сутки в России было зафиксировано 24 439 новых случаев заражения коронавирусом.

Умерло от коронавируса 697 человек. Что является очередным печальным рекордом в стране, которая одной из первых в мире объявила о создании, так называемой, вакцины против коронавируса и развернула, так называемую, масштабную вакцинацию.

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Но, как мы можем видеть по последним событиям в РФ, российская вакцина и вправду продемонстрировала то, за что ее до сих пор не зарегистрировала ВОЗ как препарат для экстренного применения – низкая эффективность и в принципе, сомнительный эффект от ее воздействия.

Причем некоторые страны, которые посредством коррупционных схем получили партии российской вакцины, от нее уже отказываются.

Например, Министерство здравоохранения Словакии вернуло Российской Федерации 160 000 доз вакцин "Спутник V", которые были закуплены у Москвы весной. В свою очередь, в Словакии, с июля начата вакцинация препаратами Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson. Но, даже не об этом речь.

Проблема в данном случае в том, что Украина находится под повышенным риском, в связи с ситуацией в РФ. Ведь если в России сегодня фиксируются ежесуточно десятки тысяч новых случаев коронавируса и сотни летальных исходов, то в Украине с начала апреля пандемия сходит на нет. Например, за прошедшие сутки было зафиксировано 705 случаев COVID-19.

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Более чем уверен, что через пару недель у нас может начать наблюдаться рост заболеваемости, из-за ее, скажем так, "экспорта" из России. А вместе с этим ростом мы станем свидетелями очередной информационной волны дискредитирующей вакцины, которые используют в Украине.

Стоит отметить, что даже сейчас, когда Спутник-V и его производные показали свою тотальную неэффективность, в России продолжается кампания по дискредитации западных вакцин. Дискредитация посредством раздувания фактора побочных эффектов и, в особенности, в случае если вакцинировавшийся человек после вакцинации заболел или, что еще лучше для пропагандистов – умер.

Фактически, Россия как самое настоящее государство-террорист, которое не способно уберечь свой народ от коронавируса, делает все, чтобы спровоцировать коронавирусный коллапс и в других странах.

К сожалению, Украина, соседствующая со страной террористом, уже очень скоро окажется в этом диверсионном списке следующей.