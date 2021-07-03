Там тренируются украинцы: Россия устроила опасные маневры над Черным морем

Россияне устроили опасные полеты над акваторией Черного моря. Украина в настоящее время проводит там международные военные учения "Си Бриз-2021".

В небо поднялись самолеты морской авиации и противовоздушной обороны Черноморского флота совместно с авиацией Южного военного округа. Задание выполняли больше 10 воздушных судов.

Читайте также Учения "Си Бриз": американские военные рассказали, не боятся ли провокаций России

Какие самолеты привлекли россияне:

от морской авиации Черноморского флота – многоцелевые истребители Су-30СМ и фронтовые бомбардировщики Су-24М;

от авиации Южного военного округа – истребители-бомбардировщики Су-34, а также истребители-перехватчики Су-27.

Тренировались наносить удары

Перед началом совместных полетов экипаж самолета-амфибии Бе-12 провел разведку условных целей в Черном море. После этого россияне начали тренировочные полеты. Пилоты отработали простые и сложные задания на средних и малых высотах. При этом, они учитывали преодоление средств противовоздушной обороны кораблей условного противника. Чтобы уничтожить "противника" военные выполнили заход на боевой курс – как в парах, так и в одиночку. Экипажи учились наносить ракетные и бомбовые удары по "вражеских" кораблях – "Саратову" и "Орску".

Ситуация в Черном море