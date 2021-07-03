Там тренируются украинцы: Россия устроила опасные маневры над Черным морем
Источник:минобороны России
Россияне устроили опасные полеты над акваторией Черного моря. Украина в настоящее время проводит там международные военные учения "Си Бриз-2021".
В небо поднялись самолеты морской авиации и противовоздушной обороны Черноморского флота совместно с авиацией Южного военного округа. Задание выполняли больше 10 воздушных судов.
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Какие самолеты привлекли россияне:
- от морской авиации Черноморского флота – многоцелевые истребители Су-30СМ и фронтовые бомбардировщики Су-24М;
- от авиации Южного военного округа – истребители-бомбардировщики Су-34, а также истребители-перехватчики Су-27.
Тренировались наносить удары
Перед началом совместных полетов экипаж самолета-амфибии Бе-12 провел разведку условных целей в Черном море. После этого россияне начали тренировочные полеты. Пилоты отработали простые и сложные задания на средних и малых высотах. При этом, они учитывали преодоление средств противовоздушной обороны кораблей условного противника. Чтобы уничтожить "противника" военные выполнили заход на боевой курс – как в парах, так и в одиночку. Экипажи учились наносить ракетные и бомбовые удары по "вражеских" кораблях – "Саратову" и "Орску".
Ситуация в Черном море
- Масштабные учения "Си Бриз-2021" стартовали в Одессе 28 июня. Они продлятся до 10 июля и пройдут также в Очакове, на территории Днестровского лимана, Кинбурнской косы, островов Змеиный и Первомайский.
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба убежден, что Россия готова к вооруженной эскалации, в частности в Черном море. Однако пока она не готова обострять ситуацию.
- По данным украинской разведки, государство-агрессор вывело в море весь Черноморский флот, чтобы противодействовать "Си Бриз". Там отметили, что силы России не соответствуют потенциалу союзников.
- Ранее, в конце июня, Россия вывела в Черное море дизельную подводную лодку "Колпино". Это судно может применять крылатые ракеты "Калибр".