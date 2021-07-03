У небо піднялися літаки морської авіації та протиповітряної оборони Чорноморського флоту спільно з авіацією Південного військового округу. Завдання виконували понад 10 повітряних суден.

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Які літаки залучили росіяни:

від морської авіації Чорноморського флоту – багатоцільові винищувачі Су-30СМ та фронтові бомбардувальники Су-24М;

від авіації Південного військового округу – винищувачі-бомбардувальники Су-34, а також винищувачі-перехоплювачі Су-27.

Тренувалися завдавати удари

Перед початком спільних польотів екіпаж літака-амфібії Бе-12 провів розвідку умовних цілей у Чорному морі. Після цього росіяни розпочали тренувальні польоти. Пілоти відпрацювали прості та складні завдання на середніх та малих висотах. При цьому, вони враховували подолання засобів протиповітряної оборони кораблів умовного ворога. Аби знищити "противника" військові виконали захід на бойовий курс – як у парах, так і поодинці. Екіпажі вчилися завдавати ракетні та бомбові удари по "ворожих" кораблях – "Саратову" та "Орську".

Ситуація у Чорному морі