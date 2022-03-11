Россия устроила в Украине бойню: у этих преступлений есть признаки геноцида – лидеры Польши

Сейчас Россия ведет в Украину не войну, а настоящую бойню. В Польше заявили, что у них есть доказательства многочисленных преступлений. Все они имеют признаки геноцида.

Сегодня польские лидеры настаивают на ужесточении санкций против России. Причиной по сути и являются вышеуказанные военные преступления. Также Варшава призывает противников принятия Украины в Евросоюз изменить мнение.

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"Это уже не обычная война, это резня, это бойня…"

По словам польского премьера Матеуша Моравецкого, последние две недели шокировали Европу.

Это уже не обычная война, это резня, это бойня…

– подчеркнул польский чиновник.

В то же время он не уверен, действительно ли эти две недели изменили Европу, действительно ли они совершили этот прорыв в мышлении всех. С этими вопросами Моравецкий планирует обратиться ко всем членам Европейского совета.

"У меня есть доказательства многочисленных преступлений, которые я показываю лидерам других стран. Я буду говорить о еще более жестких санкциях. Я прошу лидеров, которые не хотят, чтобы Украина была в ЕС, изменила свою позицию", – заявил премьер-министр Польши.

"Россия против Украины совершает преступления, имеющие признаки геноцида"

Польский президент Анджей Дуда отметил, что обстрел российскими военными роддомов и жилых домов являются преступлениями, имеющими признаки геноцида. В то же время, он выразил убеждение, что виновных в военных преступлениях в Украине обязательно накажут, сообщает "Польское радио".

Я глубоко верю, что преступники будут отвечать за это перед Международным трибуналом и что международное сообщество сможет сделать это эффективно,

– отметил он.

Президент Польши заверил, что Варшава помогает международным прокурорам собрать доказательства преступлений Кремля. Более того, способствует процессам наказания виновных.

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