Сьогодні польські лідери наполягають на посиленні санкцій проти Росії. Причиною власне і є вищевказані військові злочини. Також Варшава закликає противників прийняття України до Євросоюзу змінити думку.

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"Це вже не звичайна війна, це різанина, це бійня…"

За словами польського прем'єра Матеуша Моравецького, останні два тижні шокували Європу.

Це вже не звичайна війна, це різанина, це бійня…

– наголосив польський посадовець.

Водночас він не впевнений, чи справді ці два тижні змінили Європу, чи справді вони зробили цей прорив у мисленні всіх. З цими питаннями Моравецький планує звернутися до всіх членів Європейської ради.

"У мене є докази численних злочинів, які я показую лідерам інших країн. Я буду говорити про ще більш жорсткі санкції. Я прошу лідерів, які не хочуть, щоб Україна була в ЄС, змінила свою позицію", – заявив прем'єр-міністр Польщі.

"Росія проти України скоює злочини, що мають ознаки геноциду"

Польський президент Анджей Дуда зауважив, що обстріл російськими військовими пологових лікарень та житлових будинків, є злочинами, що мають ознаки геноциду. Водночас він висловив переконання, що винних у воєнних злочинах в Україні обов'язково покарають, повідомляє "Польське радіо".

Я глибоко вірю, що злочинці відповідатимуть за це перед Міжнародним трибуналом, і що міжнародна спільнота зможе зробити це ефективно,

– зазначив він.

Також президент Польщі запевнив, що Варшава допомагає міжнародним прокурорам зібрати докази злочинів Кремлі. Ба більше, сприяє процесам щодо покарання винних.

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