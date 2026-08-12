Кремль включил "историю" оккупированных территорий Украины в школьные учебники, – СМИ

Министерство образования России утвердило новые учебники "История нашего края. Донбасс и Новороссия" для учащихся 5 – 7 классов. Их включили в федеральный перечень рекомендуемой учебной литературы.

Эти учебники планируется использовать в школах на оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Об этом сообщает центр по правам человека ZMINA.

Как Россия переписывает историю оккупированных территорий?

В учебниках история украинских регионов подается через призму российского имперского нарратива. В частности, детям будут рассказывать о "Русском мире", "восстановлении исторической справедливости", "общей истории" и "интеграции региона в состав России".

События после 2014 года и российская оккупация также описываются не как война и захват украинских территорий, а как якобы их "возвращение" в состав России.

Российский министр образования Сергей Кравцов называет учебник "объективным" и утверждает, что он содержит "реальную информацию".

По его словам, издание должно стать обязательным в школах так называемых "новых регионов".

Правозащитники и представители украинской разведки считают такие образовательные программы частью политики принудительного перевоспитания украинских детей.

С помощью школы Россия пытается разрушить их связь с Украиной и сформировать лояльность к государству-оккупанту.

Фактически Москва переводит переписывание истории оккупированных территорий на федеральный уровень. Отныне это не отдельные местные инициативы, а централизованная программа, которую планируют внедрить в школах с 1 сентября 2026 года.

Ранее сообщалось, что фонд "Русский мир", созданный по указу Владимира Путина, передал книги и учебное оборудование школам Сербии, Республики Сербской в Боснии и Герцеговине и Туниса. Среди подаренных изданий есть книга "О России и россиянах", в которой положительно описываются правление Путина и российская политика. Аннексию Крыма в 2014 году авторы называют "возвращением" полуострова в состав России и утверждают, что крымчане якобы сами решили покинуть Украину.