С помощью коллаборационистов российские оккупационные войска снова существенно увеличили использование Starlink для связи между подразделениями на линии фронта, отмечают источники 24 Канала.

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Как оккупанты получают доступ к Starlink?

Украинские правоохранительные органы регулярно задерживают пособников оккупантов за продажу зарегистрированных терминалов россиянам, однако проблема переросла в большие масштабы.

Напомним, что в феврале началось массовое отключение Starlink в российских подразделениях на фронте. Сергей "Флеш" тогда сообщал, что у россиян возникла самая настоящая катастрофа с управлением войсками.



На многих участках им пришлось остановить штурмовые действия. А еще Россия готовила контрнаступление в море на 2026 год, но отключение Starlink помешало ей реализовать планы.

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По данным источников ВСУ на Запорожском направлении, в радиомониторинге только на участке вокруг Ровнополья, Силы Обороны зафиксировали использование 54 терминалов Starlink, которые могут использоваться подразделениями беспилотных систем российских оккупационных войск.

Кроме того, украинские военные перехватили информацию оккупантов о планах активации еще 19 терминалов в течение июня, опять же – только на этом участке фронта.

Несмотря на угрозу ареста и срока за государственную измену, агенты оккупантов на территории Украины соглашаются зарегистрировать Starlink только за 100 долларов.

Такие случаи быстро обнаруживают – фигурантам светит 15 лет за решеткой за государственную измену.

Случаи разоблачения и задержания за такие преступления за последние месяцы участились. И учитывая размах дерзкого использования оккупантами дешевых одноразовых агентов на территории Украины, задержаний будет еще больше,

– отметили источники 24 Канала.

Напомним, что 14 мая СБУ сообщила, что задержала 33-летнего мужчину из Хмельницкой области, который регистрировал терминалы Starlink в пользу России за 100 долларов за каждый. Как оказалось, он был дезертиром. После побега из воинской части, мужчина скрывался в арендованных квартирах в Киеве и искал в телеграмм-каналах "легких денег". Так на него и вышли российские спецслужбы.

А за несколько дней до этого стало известно, что в Ужгороде разоблачили мошенников, которые продавали фейковые Starlink и запчасти к дронам. 30-летняя местная жительница и ее сообщник через онлайн-платформы обманывали людей и бизнес, предлагая несуществующее оборудование для фронта и энергетики. Общая сумма ущерба превысила 1 миллион гривен.