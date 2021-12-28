Россия увеличила поставки боевой техники и вооружения боевикам, – разведка

Украинской разведке удалось узнать, что командование вооруженных сил России наращивает боевые возможности на Донбассе. Государство-агрессор передает боевикам больше техники и вооружения.

По информации Минобороны, оккупанты скрытно свозят на Донетчину и Луганщину вооружение. Его туда перебрасывают по железной дороге и на автомобилях.

Обратите внимание В миллиметре от красной линии, – Кулеба об угрозе вторжения России

Прикрываются "гуманитарными конвоями"

Наемники стремятся скрыть поставки имущества военного назначения оккупантам. Для этого они используют так называемые "гуманитарные конвои". При этом, боевикам передают из России и боевые бронированные машины. Речь идет не только о новых, но и модернизированных на предприятиях государства-агрессора.

Что еще оккупанты свозят на Донбасс из России:

горючее;

боевую технику;

вооружение;

боеприпасы;

средства радиоэлектронной борьбы;

беспилотники.

На Донбасс едут и российские военные

Кроме этого, украинские разведчики установили, что на Донбасс отправляют кадровых российских военных и наемников-россиян. Там их назначают на должности разведчиков, снайперов, артиллеристов, связистов и специалистов радиоэлектронной разведки и борьбы.

Громкое заявление о "защите россиян"

Константин Косачев, вице-спикер Совета Федерации России, сделал дерзкое заявление. Он отметил, что Москва может использовать свои вооруженные силы заграницей, чтобы "защитить своих граждан" в случае нападения на них. Очевидно, что там готовятся к новым провокациям против Украины и таким образом там пытаются заранее оправдать свою агрессию.

Россия хочет "подстрелить" беспилотник ВСУ: смотрите видео