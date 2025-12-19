Россия заинтересована прекратить огонь с одним "но", – директор Центра безопасности и сотрудничества
- Россия формирует новые дивизии и масштабирует бригады для наращивания темпов наступления в Украине, а также провоцирует НАТО на границах.
- Россия заинтересована в прекращении огня только при условии, что Украина не будет иметь средств противодействия.
Россия формирует новые дивизии и масштабирует бригады, чтобы нарастить темпы наступления в Украине. Москва провоцирует НАТО и хочет уничтожить украинские силы сейчас, чтобы сохранить средства для длительной войны.
Директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло объяснил 24 Каналу, что Россия заинтересована в прекращении огня только при условии, что Украина не будет иметь средств противодействия.
Почему Россия наращивает армию и провоцирует НАТО?
В России за этот год сформировали 4 новые дивизии, в 2026 году планируют еще 3. На территории РФ проводятся инженерные работы для масштабирования бригад до дивизий, а одну дивизию планируют превратить в армию.
Москва также активизирует провокации на границах НАТО – в частности в Финляндии и странах Балтии.
На границе Финляндии фиксировали даже боевиков подразделения "Русич", который отличился жестокостью против гражданских в Донецкой области. Планы наращивания есть, средства для набора людей тоже,
– пояснил Жмайло.
Россия заинтересована в таком прекращении огня, при котором Украина за 3 – 4 года не сможет получить средства противодействия, чтобы потом постепенно забирать суверенитет и превращать в квазигосударство.
"Только тогда, когда они будут понимать, что есть такая бомба замедленного действия, они согласятся на перемирие", – подчеркнул Жмайло.
Что известно о провокациях России в Европе?
- Европа сталкивается с проблемой неизвестных дронов, которые часто запускает Россия. Хотя контрмеры против беспилотников пока остаются осторожными, осознание угрозы растет.
- Из-за возможных разведывательных запусков воздушных шаров из Беларуси Литва ввела чрезвычайное положение и призывает союзников к более жестким действиям против режима Лукашенко.
- Премьер Финляндии Петтери Орпо подчеркнул необходимость сохранять давление на Россию и поддерживать обороноспособность восточных союзников НАТО в условиях сокращения американской поддержки.