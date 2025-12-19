Директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло объяснил 24 Каналу, что Россия заинтересована в прекращении огня только при условии, что Украина не будет иметь средств противодействия.

Почему Россия наращивает армию и провоцирует НАТО?

В России за этот год сформировали 4 новые дивизии, в 2026 году планируют еще 3. На территории РФ проводятся инженерные работы для масштабирования бригад до дивизий, а одну дивизию планируют превратить в армию.

Москва также активизирует провокации на границах НАТО – в частности в Финляндии и странах Балтии.

На границе Финляндии фиксировали даже боевиков подразделения "Русич", который отличился жестокостью против гражданских в Донецкой области. Планы наращивания есть, средства для набора людей тоже,

– пояснил Жмайло.

Россия заинтересована в таком прекращении огня, при котором Украина за 3 – 4 года не сможет получить средства противодействия, чтобы потом постепенно забирать суверенитет и превращать в квазигосударство.

"Только тогда, когда они будут понимать, что есть такая бомба замедленного действия, они согласятся на перемирие", – подчеркнул Жмайло.

Что известно о провокациях России в Европе?