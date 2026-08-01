Этому помешает украинская стратегия, которая должна основываться на экономическом давлении, в частности на отдельные российские республики. Такое мнение для 24 Канала высказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан, отметив, что экономисты российского диктатора также просчитывают это, поэтому разрабатывают планы на ближайшие годы.

Сколько еще может длиться война?

Полковник запаса ВСУ объяснил, что развалить Россию можно только экономически, другого варианта нет. Военным путем это сделать сложно из-за большой территории страны-агрессора. В то же время здесь есть и плюс – на большой территории страны находится более 20 республик, на которые нужно оказывать давление.

Речь идет об экономическом давлении: удары по Wildberries, по российской нефти, металлургии и т. д., чтобы Москва не могла оплачивать государственные услуги республик.

А экономика – это такая же математика, как и война, ее можно просчитать. Мы уже говорили, что воевать придется еще 3 – 4 года, если не прекратить удары по российской нефти. Мы уже проработали почти год, вывели 25 % российской нефти. Еще 3 года – и ее просто не будет. А без нее экономика работать не сможет. Параллельно наносятся удары по Wildberries и другим компаниям, поэтому это может произойти еще быстрее,

– сказал Свитан.

Свитан рассказал, сколько лет еще может воевать Россия: смотрите видео

В то же время стоит отметить, что в России наблюдается нехватка личного состава, что также повлияло на удары по территории страны-агрессора. Москва не может себе позволить заоблачные выплаты оккупантам, которые все меньше хотят воевать за копейки.

Зато сейчас у россиян, по словам полковника запаса ВСУ, есть ориентировочно 700 тысяч мотивированных бойцов. Поэтому для Украины выгодно, если Путин начнет принудительную мобилизацию и российская армия фактически превратится в немотивированную и непригодную к боевым действиям.

Отметим, что руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко сообщил, что Россия готовится к мобилизации, которую, вероятно, усилят до октября. В то же время в Кремле понимают, что это приведет к серьезному оттоку людей.