Цьому завадить українська стратегія, яка має базуватись на економічному тиску, зокрема окремих російських республік. Таку думку 24 Каналу висловив полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан, зауваживши, що економісти російського диктатора також прораховують це, тому розписують плани на найближчі роки.

Скільки ще може тривати війна?

Полковник запасу ЗСУ пояснив, що розвалити Росію можна лише економічно, іншого варіанту немає. Військовим шляхом це зробити складно через велику територію країни-агресорки. Водночас тут є й плюс – на великій території країни є понад 20 республік, на які потрібно тиснути.

Мовиться про економічний тиск: удари по Wildberries, по російській нафті, металургії тощо, щоб Москва не могла оплачувати державні послуги республік.

А економіка – це така ж математика, як і війна, її можна порахувати. Ми вже говорили, що воювати ще 3 – 4 роки, якщо не зупиняти удари по російській нафті. Ми вже відпрацювали майже рік, 25% російської нафти винесли. Ще 3 роки і її просто не буде. А без неї економіка працювати не зможе. Паралельно є ще удари по Wildberries і інші, тому це може відбутись ще швидше,

– сказав Світан.

Світан сказав, скільки років ще може воювати Росія: дивіться відео

Водночас варто зауважити, що в Росії є нестача особового складу, на що також вплинули удари по території країни-агресорки. Москва не може собі дозволити захмарні виплати для окупантів, які все менше хочуть воювати за копійки.

Натомість зараз у росіян, за словами полковника запасу ЗСУ, є орієнтовно 700 тисяч вмотивованих бійців. Тому для України вигідно, якщо Путін почне примусову мобілізацію і російська армія фактично перетвориться на невмотивовану та непридатну.

Зауважмо, що керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко повідомив, що Росія готується до мобілізації, яку, ймовірно, посилять до жовтня. Водночас в Кремлі розуміють, що це призведе до серйозного відтоку людей.