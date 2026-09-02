Вместо английского – "скрепы": как с 1 сентября Кремль будет воспитывать из школьников оккупантов

В учебных заведениях России с началом нового учебного года значительно возрастает масштаб идеологической обработки школьников. Власти страны-агрессора стремятся усилить насаждение так называемых "скрепов".

Пятый учебный год с начала полномасштабного вторжения в Украину российская система образования встречает рекордным количеством нововведений пропагандистского характера. В этом году количество таких инициатив выросло втрое по сравнению с прошлым годом и почти вдвое по сравнению с первыми годами войны. Об этом пишут российские СМИ.

Какие изменения в школах готовит Кремль?

Наибольшие изменения коснулись предмета "обществознание", который полностью исключили из программы 8-го класса. Теперь его будут преподавать в 9-м и старших классах по учебнику, написанному под руководством Владимира Мединского и под общей редакцией Дмитрия Медведева.

В книге школьникам будут рассказывать о противостоянии с Западом, "традиционных ценностях" и угрозах со стороны социальных сетей, а первые два урока в 9-м классе посвящены теме "Россия – наше священное государство".

За счет переноса обществознания увеличено количество часов на изучение истории в 8 и 9 классах по учебникам Мединского. В то же время количество уроков иностранного языка сократили с трех до двух в неделю.

Во втором семестре для пятиклассников вводится новый обязательный предмет "Духовно-нравственная культура России", призванный формировать ценности через изучение деятелей культуры, ученых и "героев ОВО". Через год этот курс распространят на 6 и 7 классы – он заменит предмет "Основы духовно-нравственной культуры народов России",

Кроме того, предмет "Основы безопасности и защиты Родины" разделили на два отдельных обязательных курса – "Безопасность жизнедеятельности" и "Начальная военная подготовка", на каждый из которых выделили по 34 часа.

Также в школах вводят выставление оценок за поведение.

Министр образования России Сергей Кравцов отмечал, что важным критерием для оценки поведения должно стать участие в "Беседах о важном" и проекте "Движение первых", хотя пока в официальных рекомендациях этого требования нет.

Вводится новая концепция исторического образования, призванная объединить общество и воспитать патриотически настроенную молодежь. Ее основой стали идеи советского философа Георгия Щедровицкого, который считал, что поведение и мышление людей можно программировать.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября 2026 года в школах на временно оккупированных территориях Украины введут обязательный курс " Начальная военная подготовка".