П'ятий навчальний рік від початку повномасштабного вторгнення в Україну російська система освіти зустрічає рекордною кількістю нововведень пропагандистського спрямування. Цьогоріч кількість таких ініціатив зросла втричі порівняно з минулим роком та майже вдвічі порівняно з першими роками війни. Про це пишуть росЗМІ.

Які зміни у школах готує Кремль?

Найбільші зміни торкнулися предмету суспільствознавство, який повністю прибрали з програми 8 класу. Тепер його викладатимуть у 9 та старших класах за підручником, написаним під керівництвом Володимира Мединського та за загальною редакцією Дмитра Медведєва.

У книзі школярам розповідатимуть про протистояння із Заходом, "традиційні цінності" та загрози від соціальних мереж, а перші два уроки у 9 класі присвятили темі "Росія – священна наша держава".

За рахунок перенесення суспільствознавства збільшено години для вивчення історії у 8 та 9 класах за підручниками Мединського. Водночас кількість уроків іноземної мови скоротили з трьох до двох на тиждень.

У другому семестрі для п'ятикласників запроваджують новий обов'язковий предмет "Духовно-моральна культура Росії", покликаний формувати цінності через вивчення діячів культури, вчених та "героїв СВО". Через рік цей курс поширять на 6 і 7 класи – він замінить предмет "Основи духовно-моральної культури народів Росії",

Окрім цього, предмет "Основи безпеки та захисту батьківщини" розділили на два окремих обов'язкових курси – "Безпека життєдіяльності" та "Початкова військова підготовка", на кожен з яких виділили по 34 години.

Також у школах запроваджують виставлення оцінок за поведінку.

Міністр освіти Росії Сергій Кравцов зазначав, що важливим критерієм для оцінки поведінки має стати участь у "Розмовах про важливе" та проєкті "Руху перших", хоча наразі в офіційних рекомендаціях цієї вимоги немає.

Запроваджується нова концепція історичної освіти, яка має об'єднати суспільство та виховати патріотично налаштовану молодь. Її основою стали ідеї радянського філософа Георгія Щедровицького, який вважав, що поведінку та мислення людей можна програмувати.

Раніше повідомлялося, що з 1 вересня 2026 року в школах на тимчасово окупованих територіях України запровадять обов'язковий курс "Початкова військова підготовка".