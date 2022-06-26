Россия увеличивает свое военное присутствие в Беларуси

Россияне хотят снова нарастить силы на территории Беларуси. Также оккупанты планируют нарастить там численность оперативно-тактической авиации.

Так, руководители учреждений и организаций Гомельской области уже предупредили о вероятности возвращения российских военных подразделений.

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Россияне снова активизировались в Беларуси

Кроме возвращения в Гомель, одновременно россияне планируют нарастить численность оперативно-тактической авиации на территории Беларуси.

По данным разведки, официальная причина наращивания российских военных сил в Гомельской области – якобы для проведения совместного патрулирования воздушного пространства в рамках совместного учебно-боевого центра подготовки авиационных подразделений и ПВО. Для этого россияне запланировали перелет 10 самолетов на аэродром Барановичи.

На данный момент там проходят "мобилизационные учения"

С 22 июня на территории Гомельской области проходят мобилизационные учения. Но интересно, что вообще не проходят анонсированные ранее в белорусских СМИ занятия по боевой подготовке с резервистами. Самих резервистов используют для проведения хозяйственных работ.

Ситуация вокруг белорусско-украинской границы напряжена

Возле границы с Украиной сохраняется военная активность белорусов. Они привели свою армию в боевую готовность. Ранее в МВД предупредили, что белорусы могут перебросить на Волынь диверсионно-разведывательные группы, чтобы отвлечь и оттянуть Вооруженные Силы Украины.

Наблюдатели сообщали, что белорусские войска в июне начали проводить гораздо больше учебно-тренировочных мероприятий. 15 июня вблизи белорусско-украинской границы открылись пункты приема мобилизованных.

Украинские пограничники сообщили, что Беларусь разместила возле Украины 7 своих батальонов и привлекла подразделения МВД. Но пока там нет ударной группировки, которая могла бы совершить нападение.

Советник министра внутренних дел Украины Виктор Андрусив заявил, что оперативная обстановка вокруг белорусско-украинской границы не выглядит так, будто там есть силы для вторжения. Он убежден, что разговоры о новом наступлении на Киев – "информационная операция чистой воды". Таким образом, противник хочет оттянуть часть украинских войск, чтобы их не привлекли на более напряженных направлениях – на Востоке или Юге.

Ранее в ГУР сообщали, что белорусские войска могут атаковать Украину только в составе российско-белорусской группировки. То есть вторжение со стороны Беларуси возможно, если Россия вернет туда свои войска.

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