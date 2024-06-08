Готовятся к худшему сценарию: какой может быть война России с НАТО

Полномасштабное вторжение России в Украину продолжается уже третий год. Министр обороны Германии Борис Писториус считает, что Европе стоит сосредоточиться на укреплении политики безопасности, ведь страна-агрессор вряд ли будет посягать только на украинские границы. Под угрозой могут быть и другие европейские страны.

Аналитик Стокгольмского центра исследований Восточной Европы Андреас Умланд рассказал 24 Каналу, что новый министр обороны Германии очень серьезно относится к угрозе войны войск НАТО с Россией. Сейчас Германия готовится к худшему сценарию.

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Готовится ли НАТО к войне

В Швеции и Финляндии начали применять термин "тотальная оборона", который касается подготовки к возможной войне с Россией. Там активно увеличивают свою военную мощь.

В странах НАТО часто говорят, если Россия будет продолжать строить оружие в таких значительных объемах, что надо быть готовым к большей войне через несколько лет,

– подчеркнул Андреас Умланд.

Реальна ли война НАТО с Россией

Умланд считает, что между Россией и НАТО не будет прямой войны и военных противостояний, например, как это происходит сейчас в Украине.

Однако Писториус и другие министры обороны готовятся к худшему сценарию, ведь нельзя игнорировать это (российскую агрессию – 24 Канал). Вероятность такой конфронтации значительно больше чем раньше,

– сказал он.

Вероятно, реальная угроза для стран НАТО, по мнению аналитика, будет через два или три года, ведь Россия занята распространением своей преступной агрессии на территории Украины. Оккупанты пока не имеют возможности вести такую войну.

Я не думаю, что она будет иметь такую способность для конфронтации. Страны НАТО являются слишком сильным противником – шанса на победу не будет (у России – 24 Канал),

– предположил Андреас Умланд.

Германия готовится к вероятной войне с Россией