Полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что одновременно запустить весь запас ракет они точно не смогут. Он отметил, что количество пусковых систем, которая предназначена для того вооружения, что есть – ограничено.

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Запасы России

Роман Свитан отметил, что у россиян около тысячи ракет с дальностью более 300 километров, однако до 2022 года у них на складах было более двух тысяч ракет. Сейчас они не вышли даже на уровень неприкосновенного запаса оружия.

Сомневаюсь, что они используют весь запас ракет для выполнения определенных задач. Тем более сейчас не по чему,

– подчеркнул он.

В Украине есть предприятия и военные объекты, которые были или рассредоточены Украиной для сохранения, или уничтожены полностью россиянами. С начала войны враг разрушает нашу энергетику и топливную инфраструктуру.

У россиян осталось очень мало объектов, по которым они могли бы использовать ракеты. В частности благодаря нашей подготовленности к выполнению задач – рассредоточения там, где нет ПВО, а там, где есть вопрос безопасности решен,

– высказался военный эксперт.

Российские ракеты несовершенны

Он считает, что сейчас задача России увеличить неприкосновенный запас ракет на разных направлениях и улучшить их качество. Оккупанты используют поле боя, как полигон для испытаний новых ракет.

Им (россиянам – 24 Канал) не удается изготавливать сразу качественные ракеты. "Циркон" не долетает до целей – видно, что они еще не усовершенствованы. Россияне понимают, что большая часть ракет не достает до целей. Поэтому начали работать в основном баллистическими ракетами по тем местам, где они точно знают, что нет противобаллистических систем,

– объяснил Роман Свитан.

Ракетный потенциал России