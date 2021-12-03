"Россия уже не застанет США врасплох": Байден взвешивает варианты помощи Украине, – CNN

Штаты могут направить в Украину военных советников, технику и оружие. Все для того, чтобы подготовить страну к условному вторжению России.

Американские СМИ написали о том, что западные государства предостерегали Россию от дальнейших агрессивных действий против Украины. Об этом говорится в статье 3 декабря.

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В США рассказали о помощи, которую готовы предоставить Украине

Украина предупредила, что Россия пробует дестабилизировать ситуацию в стране. Москва же уверяет, что не планирует нападение, и утверждает, что поддержка Киева со стороны НАТО, включая увеличение поставок оружия, якобы представляет угрозу западным границам России.

Кроме того, энергетический фактор усложняет ситуацию. Издание написало, что Украина является партнером, а не членом НАТО. Поэтому у нее нет аналогичных гарантий безопасности, как у союзников по Альянсу. Однако источники издания пишут о помощи, которую Штаты готовы предоставить Украине.

Администрация (президента Джо – 24 канал) Байдена взвешивает варианты отправить в Украину военных советников и новое оборудование, включая оружие, чтобы подготовить партнеров к возможному российскому вторжению,

– заявили источники издания.

Собеседники вспомнили, что администрация Барака Обамы "была ошеломлена, когда Россия вторглась в Крым в 2014 году и поддержала мятеж на Донбассе".

"Американские чиновники говорят, что они настроены не быть захвачеными врасплох во время очередной российской военной операции", - говорится в сообщении.

Кратко о ситуации с войсками на Донбассе

В конце октября американские СМИ заявили, что Россия стягивает войска к границе с Украиной. Впоследствии эту информацию подтвердила украинская разведка.

3 декабря министр обороны Алексей Резников заявил, что в настоящее время у наших границ находится 94,3 тысяч российских военных. Скорее всего, они могут пойти в наступление в январе 2022 года.

В то же вряемя в Кремле эту ситуацию отрицают. Там заявили, что в России заявили, что войска Украины стягивают на Донбасс. Кремль располагает данными о 125 тысячах человек. Говорят, что это половина всего состава.

1 декабря генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что для России вероятное вторжение в Украину "будет иметь высокую цену" . В частности, речь идет о "политических и экономических последствиях для России".

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