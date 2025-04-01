Россия уже несколько раз нарушила режим прекращения огня по энергетическим объектам, – Сибига

Россия уже несколько раз нарушила режим прекращения огня. Несмотря на перемирие, она продолжала атаковать украинские энергетические объекты.

"После Эр-Рияда одна из договоренностей с США была о не нанесении ударов по энергетической инфраструктуре. В то же время Россия продолжает нарушать эту договоренность. Уже были повреждения энергетических объектов в Херсоне, Харькове и на Полтавщине. И сегодня утром очередной российский удар повредил энергообъект в Херсоне, оставив без света 45 тысяч жителей", – сообщил глава МИД Андрей Сибига во время