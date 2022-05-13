Россия уже откровенно угрожает, что в десятках стран из-за войны будет голод, — Зеленский

Россия, начавшая кровавую войну против Украины, откровенно угрожает миру тем, что в десятках государств будет голод.

Об этом в своем свежем видеообращении упомянул президент Владимир Зеленский, передает 24 канал.

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По словам украинского лидера, мир уже признал, что блокада Россией наших портов и эта война провоцируют масштабный продовольственный кризис.

Российские чиновники откровенно угрожают миру тем, что в десятках государств будет голод. А какими могут быть последствия такого голода? К какой политической нестабильности и каким миграционным потокам это приведет? Сколько тогда придется потратить, чтобы преодолеть последствия?

– спросил Зеленский.

Он подчеркнул, что именно на эти вопросы нужно отвечать тем, кто тормозит санкционные пакеты против России или пытается отложить помощь Украине.

"Каждый день войны – это усиление глобальных угроз, это новые возможности России провоцировать нестабильность в других регионах мира, не только здесь, в Европе. И это новые потерянные жизни в Украине: украинцев, украинок, которые отдают самое дорогое, чтобы свободно жить могли все", – добавил президент.

Поэтому давление на Россию нужно усилить. И Зеленский говорит об этом откровенно и ежедневно всем, от кого это зависит.

Россия убивает мир не только оружием

Представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук заявил, что российские военные цинично вывозят с временно оккупированных украинских территорий продовольствие. Страна-агрессор пытается уничтожать весь мир не только оружием, но и продовольственным кризисом. В частности, украинское зерно должны экспортировать в страны Северной Африки, Ближнего Востока и других государств.

Денис Шмыгаль заявил, что в мире уже сейчас ощущают последствия развязанной Россией войны против Украины для глобальной продовольственной безопасности. В частности, потому что с 24 февраля судоходство в Черном море остановлено. В морских портах Украины заблокировано почти 70 судов. Большинство кораблей – балкеры и суда для перевозки генеральных грузов. Заблокировано 90 миллионов тонн аграрной продукции, которую Украина планировала поставлять в страны Африки, Азии и Европы.

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