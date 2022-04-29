Россия уже открыто угрожает Молдове, которую "затягивают в НАТО"
Источник:Al Arabiya
Россия не устает разбрасываться угрозами и открыто заговорила о безопасности Молдовы. В Кремле считают, что Кишинев "затягивают в НАТО".
Лавров сомневается в безопасности Молдовы
Соответствующее заявление сделал глава российского МИДа Сергей Лавров. Он цинично сказал, что в Молдове должны беспокоиться о своем будущем, потому что их "затягивают в НАТО".
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Лавров подверг сомнению то, что курс Молдовы в НАТО усилит безопасность страны.
Они должны беспокоиться о своем будущем, потому что их затягивают в НАТО. И я не думаю, что это прибавило бы безопасности Молдовы,
– ответил Лавров на вопрос, нужно ли Молдове беспокоиться о "спецоперации" России.
Напряженная ситуация в Молдове
- В непризнанном Приднестровье, где расположены войска России, прошло несколько провокаций. Поэтому люди в панике убегают вглубь Молдовы.
- В Минобороны предупредили, что Россия может использовать Приднестровье, чтобы лишить Украину выхода к морю.
- На фоне напряженной ситуации в Приднестровье президент Молдовы Майя Санду признала, что у страны нет боеспособной армии.
Циничные заявление Лаврова
Следует заметить, что Лавров сделал еще несколько циничных высказываний во время интервью. В частности, он заявил, что так называемая "спецоперация" в Украине будет продолжаться до тех пор, пока не будут "достигнуты цели".
Кроме того, он обвинил президента Украины в заигрывании с темой ядерного оружия. Ответственность за то, что мирные переговоры остановились, глава МИД России тоже возложил на украинскую сторону.
Лавров считает, что в НАТО думают, что ведут войну с Россией и заявил, что Кремль якобы знает маршруты поставок оружия в Украину. Он пригрозил Украине, назвав оружие партнеров – целью для Москвы.
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