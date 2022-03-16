Россия уже потеряла до 40% подразделений, вовлеченных в войну в Украине

Россия привлекла к войне против Украины около 150 тысяч своих солдат. Впрочем, через 3 недели после вторжения она уже потеряла 40% этих подразделений.

Это актуальная информация по состоянию на 15 марта. Об этом говорится в ежедневной сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины по поводу российского вторжения.

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Враг уже потерял до 40% военных

Как пояснили в ВСУ, говорится о полностью уничтоженных подразделениях или потерявших свою боеспособность. Таких – до 40% от начального количества. "Враг обессилевший и деморализованный. Слава Украине", – подчеркнули в сообщении и призвали верить в нашу армию.

Что известно о количестве вражеских сил

Ранее заместитель министра обороны Анна Маляр подчеркнула , что безумные потери оккупантов разрушают миф о "сильной армии России".

Точное количество вражеских солдат, воюющих против Украины, неизвестно. Но 19 февраля – за несколько дней до того, как Москва начала полномасштабную войну – президент Зеленский заявлял о 150 тысячах российских военных у наших границ.

Тогда он предостерег, что архитектура мировой безопасности хрупка и требует обновления.

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